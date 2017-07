Jonge Feyenoordfan in tranen om Nouri

'Hoi, ik ben Colin. Normaal gesproken maak ik niet zulke serieuze filmpjes, maar nu wel." Met die woorden begint een jonge voetbalfan en vlogger zijn filmpje op YouTube. Hij leest de tekst op van zijn telefoon. Colin voegt eraan toe dat hij een 'echte Feyenoorder' is, een 'anti-Ajacied'.



"Stiekem vond ik Nouri een geweldige voetballer. Maar dat zei ik natuurlijk niet hardop, want hij is van Ajax."



Daarna zegt de jonge fan dat hij het verschrikkelijk vindt wat er met Nouri is gebeurd. Als hij ook begint over Feyenoordfans die nare dingen zeggen over 'Appie', houdt hij het niet meer droog.



Lees hier meer over Abdelhak Nouri