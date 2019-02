John van den Heuvel terug in tv-studio Leidseplein

Omdat hij ernstig bedreigd werd, kreeg hij lang geen toestemming van de driehoek (burgemeester, politie en justitie) om naar de tv-studio op het Leidseplein te komen. Vanaf woensdag kan dat weer wel. Dat wil nog niet zeggen dat er van dreiging aan zijn adres geen sprake meer is, zei Van den Heuvel in de uitzending.



"De dreigingsanalyses zijn nog niet van dien aard dat ik alles weer aan de kant kan schuiven. Er zijn nog veel beveiligingsmaatregelen van kracht." Dat bevestigt ook een woordvoerder van burgemeester Halsema, die niet wil zeggen wat er is veranderd sinds november.



Uitzonderlijk

"De driehoek constateert dat er nog steeds sprake is van een dreiging, en dat de aanwezigheid van Van den Heuvel op het Leidseplein uitzonderlijk is." De inzet van alle partijen is dat Van den Heuvel vanaf nu weer zijn werk kan hervatten, maar wanneer zijn eerstvolgende bezoek aan het Leidseplein is wil de woordvoerder niet zeggen.



Van den Heuvel verzorgde zijn bijdragen aan RTL Boulevard sinds eind november vanuit een studio in het gebouw van de Telegraaf Mediagroep, nabij station Sloterdijk. De bedreigingen waren van dusdanige aard, dat zijn veiligheid lang onder geen beding te garanderen was. Zelfs niet door het Leidseplein in een vesting te veranderen, zei burgemeester Halsema tegen de gemeenteraad.



Halsema had Van den Heuvel kort voor de uitzending woensdag nog een bericht gestuurd, zei de journalist in de uitzending van Boulevard.