John de Mol ziet af van overname TMG

Het mediabedrijf van miljardair John de Mol houdt wel een 'strategisch belang' van 29,16 procent in het moederbedrijf van De Telegraaf aan.



De Mol weigerde lang de handdoek in de ring te gooien in de overnamestrijd om TMG. Zijn bod van 6,50 euro per aandeel heeft hij echter niet gestand kunnen doen. Het lukte de mediamagnaat niet om voldoende aandelen te bemachtigen binnen de gestelde aanmeldingstermijn.



Er werden slechts 607.320 stukken aangedragen, samen goed voor 1,31 procent de uitstaande aandelen. Dat zou Talpa's belang in TMG tot 30,47 procent hebben opgekrikt, terwijl de drempel om de deal te doen slagen meer dan 50 procent bedroeg.



Talpa zal voorlopig als 'actieve minderheidsaandeelhouder' betrokken blijven bij TMG, zo staat in een verklaring. Daarbij zal de onderneming 'mede vanuit haar cross-media strategie een open en constructieve communicatie nastreven' met TMG en krantenconcern Mediahuis, dat aan het langste eind trok in de strijd.



Bod

De kans dat het bod van Talpa slaagde, leek al gering. Het Vlaamse Mediahuis had samen met het investeringsvehikel van de familie Van Puijenbroek al een ruime meerderheid van de aandelen in handen. Zij wilden daar niet vanaf. Hun bod van 6 euro per aandeel werd eerder gestand gedaan, waardoor zij de controle over het bedrijf al een tijdje in handen hebben.



Onlangs lukte het De Mol wel volledig eigenaar te worden van de televisiezenders SBS6, Veronica, Net5 en SBS9. Hij bezat al radiozenders als Radio 538, Veronica en Sky Radio en wilde een breder mediaconcern optuigen.