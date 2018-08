John de Mol slaat gouden slag met het trio van Veronica Inside

Toen was het tijd voor het traditionele afzeiken van de NOS-collega's van Studio voetbal

Toen was het tijd voor het traditionele afzeiken van de NOS-collega's van Studio voetbal. Van der Gijp: "Vier boekhouders aan tafel."



Derksen: "Als je een voetbaltalkshow hebt, is het lastig als je host daar niet voor in de wieg is gelegd."



Vervolgens werd het slachtoffer van de week gekozen: Ajaxtrainer Ten Hag. "Iedereen bij Ajax is klaar met hem," wist Gijp. "De vraag is wie het gezichtverlies pakt om hem weg te sturen." Derksen: "Misschien moet zo'n man wel naar spraakles om zijn imago te verbeteren."



En toen was daar ook de platte grap. Van der Gijp: "Die Dumfries kan 90 minuten blijven gaan." Kraay: "Dat kon mijn eerste vrouw ook."



Gijp zette voor: "Lekker man. En kwam ze nog klaar ook?"



Derksen kopte hem binnen: "Ja. Alleen niet bij Hans."



We waren weer thuis.



Reageren? hanlips@parool.nl