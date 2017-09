Johannes Vermeer Prijs voor Iris van Herpen

Haar futuristische, sculpturale ontwerpen zijn geëxposeerd in musea als het Victoria & Albert Museum in Londen, het Cooper Hewitt Museum in New York en het Palais de Tokyo in Parijs; zes jurken zijn opgenomen in de collectie van het Metropolitan Museum in New York. Haar ontwerpen worden gedragen door internationale beroemdheden, onder wie Björk, Lady Gaga, Beyoncé en Tilda Swinton.



Grensverleggend

Bij het ontwikkelen van haar collecties werkt Van Herpen intensief samen met architecten, choreografen, musici, fotografen en filmmakers, maar ook met wetenschappers van het internationaal vermaarde CERN in Lausanne en het MIT in Cambridge, Massachusetts.



De jury prijst Van Herpen dan ook wegens haar grensverleggende en interdisciplinaire ontwerpen, waarin zij uitzonderlijk talent en ongebreidelde nieuwsgierigheid verbindt aan vernieuwende digitale technieken en ambachtelijk vakmanschap.



Speciaal project

De Johannes Vermeer Prijs is in 2009 ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. De prijs, die kan worden toegekend aan in Nederland werkende kunstenaars uit alle artistieke disciplines, is vooral bestemd voor de realisatie van een speciaal project.



Eerdere winnaars zijn Pierre Audi, Alex van Warmerdam, Erwin Olaf, Marlene Dumas, Rem Koolhaas, Irma Boom en Michel van der Aa; vorig jaar ging de prijs naar Steve McQueen.