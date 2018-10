Jochem Myjer en Tim Fransen winnen cabaretprijzen

Neerlands Hoop, de prijs voor veelbelovende theatermakers, ging naar Rundfunk.



De Poelifinario had dit jaar een nieuwe opzet. Voor het eerst waren er prijzen in drie categorieën. Voorheen was het er één. De winnaar van de Poelifinario voor kleinkunst was al eerder bekend. Joost Spijkers kreeg deze onderscheiding voor Spijkers II.



De jury omschrijft Myjers zesde voorstelling als "technisch zeer hoogstaand, tot in de puntjes doordacht en uitgevoerd, ademt inhoudelijk entertainment en staat bol van de aanstekelijke positiviteit''.



Gortdroge humor

Tim Fransen bewijst volgens de jury "andermaal zijn grote klasse als filosofisch cabaretier door de looppaden van Immanuel Kant, Ludwig van Beethoven en Napoleon Bonaparte ingenieus met elkaar te kruisen''. "Tim tilt met zijn muzikaliteit het programma naar een hoger niveau, en bovendien weet hij met gortdroge humor de nodige luchtigheid aan te brengen. Dat is zijn kracht. Het publiek hangt aan zijn lippen en ondergaat ademloos zijn verhaal.''



Voor hun voorstelling Wachstumsschmerzen kreeg Rundfunk, het duo Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout, de Neerlands Hoop. "Retestrak, snoeihard en gruwelijk grof,'' oordeelde de jury. "Rundfunk is een verademing, met cabaret dat de grenzen oprekt én er prettig ver overheen gaat.''



Diversiteit

De organiserende Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) wil met de nieuwe opzet meer recht doen aan de grote diversiteit binnen het Nederlandse cabaret. De uitreiking had plaats in Diligentia in Den Haag.



Vorig jaar won Theo Maassen de Poelifinario voor zijn voorstelling Vankwaadtoterger.