Jip Golsteijnprijs voor dubbelinterview in blad OOR

Hij kreeg die voor zijn dubbelinterview met popgrootheden Josh Homme en Iggy Pop in muziekblad OOR. Snoeijs nam de prijs maandag in ontvangst in Paradiso.



"Zijn verhaal is voortreffelijk geschreven, informatief, maar geeft ook de sfeer tijdens het gesprek uitstekend weer, net als het wederzijdse respect en de bewondering die de twee popiconen ondanks hun grote verschil in leeftijd voor elkaar hebbe," zei de jury over het artikel, dat in 2016 verscheen.



Popsterren

De Jip Golsteijn Journalistiekprijs is ingesteld na het overlijden van Jip Golsteijn op 22 februari 2002. Hij was tot aan zijn dood een populaire en productieve cultuurjournalist en interviewde duizenden popsterren, schrijvers, acteurs en regisseurs. Aan de prijs is een oorkonde en een geldbedrag verbonden van 2500 euro.



Onder de genomineerden bevonden zich dit jaar ook Leendert van der Valk, Phil van Tongeren, Leon Verdonschot en Ralph-Hermen Huiskamp.