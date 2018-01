Jesse Klaver: 'In 2023 zit ik in het Torentje'

Klavers moeder overleed eerder in 2017. Zij wist voor haar dood al dat een ontmoeting ophanden was, maar 'vond dat heel heftig'. "Al had ze me er nooit van weerhouden."



Dat zei Klaver maandagavond in het RTL-interviewprogramma 5 Jaar Later, waarin Beau van Erven Dorens hem uitspraken voorlegde die hij vijf jaar geleden deed.



Over zijn biologische vader wilde hij eerder nooit praten. Klaver zei in 2013 dat hij zijn vader nooit gemist heeft. "Ik had genoeg vaderfiguren. Hij heeft nooit een rol van betekenis gespeeld."



Kaal?

Klaver kreeg al eerder contact met een halfzusje. Via haar kreeg hij na de dood van zijn moeder contact met zijn vader. "Het is een buitengewoon aardige man." Tijdens hun eerste ontmoeting wilde Klaver dat hij zijn pet afzette.



De GroenLinks-leider met de bekende bruine krullenbol had één cruciale vraag voor zijn vader: is hij kaal? "Het bleek dat hij inderdaad niet overal meer haar had."



Torentje

Klaver voorspelt in het programma dat hij over vijf jaar, in 2023 in het Torentje zit als premier. Zijn voorspelling van vijf jaar geleden, toen Klaver 26 was, kwam in ieder geval uit. Toen zei Klaver al dat hij nu fractievoorzitter van GroenLinks zou zijn.



Ook wist hij zeker dat hij nog steeds samen zou zijn met zijn vrouw Jolein en dat ze samen 'twee of drie kinderen' zouden hebben. "Dat zou ik fantastisch vinden." Het paar heeft twee zoontjes.