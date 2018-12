Jeroen Spitzenberger speelt crimineel Stanley Hillis in tv-serie

De rol van Hillis wordt vertolkt door Jeroen Spitzenberger, kondigden de makers donderdag aan.



Andere grote rollen zijn weggelegd voor onder anderen Jochum ten Haaf, Egbert-Jan Weeber en Sieger Sloot. Stanley H. is najaar 2019 te zien op NPO 3.



Bende

De serie reconstrueert Stanley Hillis' carrière: van bankovervaller tot drugscrimineel en eindigt met zijn dood in 2011, een liquidatie onder de ogen van de politie. De criminele afrekening is nog altijd niet opgelost.



Volgens justitie vormde Hillis met Willem Holleeder en de tot levenslang veroordeelde Dino Soereleen een bende die moorden liet plegen. Volgens Holleeder is dat onzin.



Bijlmerbajes

Spraakmakend was het tv-optreden van Hillis in het live tv-programma van Sonja Barend in 1985, vlak na zijn ontsnapping uit de Bijlmerbajes.



Stanley H. wordt geproduceerd door hetzelfde team van de meervoudig bekroonde dramaserie De Zaak Menten, onder wie producent Kaja Wolffers, regisseur Tim Oliehoek en scenarioschrijvers Robert Jan Overeem, Jan Harm Dekker en Mascha van Erven. Het scenario van Stanley H. is geïnspireerd op het boek Stanley Hillis van Denise Mosbach.



Lees terug: Stanley Hillis: ongrijpbaar en mysterieus tot hij werd geliquideerd