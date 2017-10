Jelle Brandt Corstius: 'Ik lachte het misbruik weg'

Hoe werd erop gereageerd?

"Ze vonden het erg, maar het is belangrijk te zeggen dat ik er op een lacherige manier over vertelde. Omdat het ook zo absurd was. Zij gingen daar misschien in mee. Dat neem ik ze absoluut niet kwalijk, maar aangifte doen was geen optie die besproken werd. De cultuur wás ook echt anders. Het werd enigszins geaccepteerd dat dit soort dingen erbij horen. Er circuleren veel meer van dit soort verhalen, al was mijn geval extreem."



U wilt bijdragen aan verandering.

"Wat ik belangrijk vind om mee te geven: dat iemand iets lacherig brengt wil nog niet zeggen dat hij/zij er in zijn/haar hoofd lacherig mee omgaat."



"We mogen dit niet meer als een gegeven beschouwen. Het is 2017, niet de fucking Middeleeuwen. We zijn zo beschaafd bezig, maar het belangrijkste - machtsmisbruik en de aantasting van je integriteit - is er nog. Ik voel dat dat op het punt staat te veranderen. Ik wil dat dit soort verhalen gedeeld worden. Het is al ontzettend lastig om ermee naar buiten te komen. Ik wil niks bagatelliseren voor vrouwen, maar voor mannen is de schaamte misschien nóg groter. Dat wilde ik ook weghalen."