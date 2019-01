In 1860 was de levensverwachting van de Nederlander nog amper 40 jaar

Dat het leven steeds maakbaarder wordt, was Lips al duidelijk geworden. Het college dat Dijkgraaf zonder de minste hapering uitsprak, was prettig positief van toon: we weten steeds meer, genezen meer ziektes en blijven ons leven verlengen. Je hoort het zelden op die manier op het NOS Journaal, maar goed nieuws is het wel.



Het was jammer dat Dijkgraaf voor zijn uiteenzetting over de opbouw van onze cellen voor het tempo koos dat Lips herinnerde aan die ene les op school die hem steeds een stapje te vlug ging.



Wat hij wel opving: in 1860 was de levensverwachting van de Nederlander nog amper 40 jaar. In anderhalve eeuw is het ons gelukt meer dan twee keer zo oud te worden.



Lonkt de onsterfelijkheid? Lips huiverde. Gelukkig, zo'n vaart loopt het niet, sprak biochemicus Holstege. In het gunstigste geval 117 jaar, schatte ze. Wanneer in dat geval het pensioen van een tv-criticus valt, zei ze er niet bij.



Reageren? hanlips@parool.nl