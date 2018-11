Jazztrompettist Roy Hargrove (49) overleden

Hij had al langere tijd nierproblemen en moest al jaren dialyseren. Hij kreeg een hartstilstand, melden media in de Verenigde Staten.



Hargrove wordt gezien als een van de belangrijkste jazzmusici van zijn generatie. Hij werkte samen met artiesten als D'Angelo, Erykah Badu en John Mayer. Daarnaast had hij zijn eigen band: The RH Factor.



De jazztrompettist was in Nederland een graag geziene gast op het North Sea Jazz Festival. Hij won twee Grammy's waaronder eentje voor zijn album Directions in Music. Op die liveplaat is hij te horen met iconen van de jazz als Herbie Hancock en Michael Brecker.