Jasper van 't Hof krijgt Boy Edgar Prijs

Volgens de jury verdient Van 't Hof de prijs 'voor zijn imposante oeuvre, het resultaat van vijftig jaar professioneel musiceren'.



Jazz

De bijna 71-jarige Van 't Hof is een van de meest actieve jazzmusici van Europa die internationaal doorbrak op zijn twintigste. Hij staat bekend als toonaangevend en vernieuwend.



De prijsuitreiking is op 6 december in het Bimhuis in Amsterdam tijdens een speciale door Van 't Hof samengestelde concertavond.



Geïmproviseerde muziek

De Boy Edgar Prijs is de belangrijkste prijs op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek in Nederland en is genoemd naar de in 1980 overleden jazzdirigent en -musicus Boy Edgar.