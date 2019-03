Jason L. heeft een rapcarrière vanuit de cel

Ride or Die bracht Djaga Djaga in januari uit vanuit de cel. Inmiddels is het nummer zes miljoen keer gestreamd op Spotify, waarmee het de status van gouden plaat heeft behaald.



Fernando Halman, radio-dj bij de Amsterdamse tak van hiphop- en urbanzender FunX (deel van de NPO), feliciteerde de gedetineerde gisteren met zijn succes. "Hij zit vast, hij zit momenteel een gevangenisstraf uit van veertien jaar," zegt Halman. "Maar het houdt hem niet tegen: hij gaat ­gewoon lekker door met muziek brengen. (...) Het is ongelooflijk hoe powerful muziek is."



Onbeschrijfelijk gevoel

Djaga Djaga bedankt in een geluidsopname voor de goede wensen en zegt dat zijn succes een onbeschrijfelijk gevoel geeft. "Het is mijn eerste gouden plaat, en niet zomaar een gouden plaat. Ik weet wel zeker dat ik de eerste Nederlandse artiest ben die vanuit de gevangenis goud gaat."