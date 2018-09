Janine Jansen wint Johannes Vermeer Prijs 2018

Jansen ontvangt de prijs voor de 'fenomenale wijze" waarop zij invulling geeft aan haar kunstenaarschap. De violiste krijgt de prijs op maandag 29 oktober 2018 in de Ridderzaal in Den Haag van Cultuurminister Ingrid van Engelshoven.



"Haar muzikale interpretaties raken aan het geniale en oogsten unaniem bewondering en respect van publiek en collega-musici," prijst de jury. "Janines talent, kwaliteit, toewijding, inzet en liefde voor het vak van violist maken haar tot een wereldster. Janine Jansen is daarnaast een rolmodel voor jonge musici."



Concertgebouw

Jansen veroverde Nederland met haar debuut in Het Concertgebouw in 1997. Haar optreden met het Philharmonia Orchestra in Londen, met dirigent Vladimir Asjkenazi, betekende in 2002 een doorbraak in haar internationale carrière.



De Johannes Vermeer Prijs is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten en bestaat uit een geldbedrag van 100.000 euro. De Nederlandse regering heeft de prijs in 2009 ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren.



Vorig jaar ging de prijs naar de Amsterdamse modeontwerpster Iris van Herpen.