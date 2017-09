Janine Abbring zit niet op nominatie van Viva te wachten

Als het mijn zakelijke contacten niet is opgevallen dat ik dit jaar Zomergasten heb gepresenteerd dan weet ik niet of een mailing eruit sturen nu nog zin heeft? Janine Abbring

Tips van Viva

Abbring ziet de lijst niet als een podium voor getalenteerde vrouwen, maar vooral als een manier voor Viva om zichzelf te promoten. Genomineerden worden namelijk op alle mogelijke manieren aangespoord om hun omgeving in te schakelen op hen te stemmen. Er zijn vijf awards die door een jury worden uitgereikt, maar ook een publieksprijs.



In de mail die Abbring ontving zat zelfs een pagina met tips over hoe ze zoveel mogelijk mensen kan bereiken om op haar te stemmen. Zo wordt geopperd dat ze lokale media op de hoogte kan stellen van haar nominatie en dat ze haar 'prestatie' op LinkedIn en Facebook kan noemen.



Zelfs naam verkeerd gespeld

Ook krijgt ze het advies een mail te sturen naar haar zakelijke relaties. 'Dit geeft aan dat jouw prestatie zijn opgevallen,' schrijft Viva aan Abbring. 'Ik kan me vergissen,' is de nuchtere reactie van Abbring, 'maar als het mijn zakelijke contacten niet is opgevallen dat ik dit jaar Zomergasten heb gepresenteerd dan weet ik niet of een mailing eruit sturen nu nog zin heeft?'



Als klap op de vuurpijl mag Abbring 'dit jaar voor deze feestelijke avond in Amsterdam Noord een introducé (tegen een kleine vergoeding) meenemen!'



Voor Abbring is het feit dat zelfs haar naam verkeerd is gespeld (het blad noemt haar Janine Abbrink) alleen maar bewijs voor het feit dat de lijst vooral Viva ten goede komt. 'Uit deze dingen blijkt toch eens te meer dat de VIVA400 niks meer is dan een vrij hypocriete marketingtool om het blad Viva te promoten.'



Het lijkt erop dat het dit jaar de VIVA399 gaat worden. De naam van Abbring heeft het blad van de website gehaald.



Lees ook: Janine Abbring: 'Ik heb blijkbaar het voordeel van de twijfel'