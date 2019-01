Jandino Asporaat gaat naar SBS6

Dit meldde Albert Verlinde woensdag in 6 Inside. Een woordvoerster van het tv-station bevestigt de komst van Asporaat.



Asporaat maakte eerder programma's bij RTL. Zo presenteerde hij samen met Chantal Janzen de dansshow Dance Dance Dance, totdat hij vervangen werd door Humberto Tan. Bij RTL5 had hij zijn eigen humoristische praatprogramma DINO.



Dance Dance Dance

Volgens de woordvoerster van SBS6 krijgt hij meerdere programma's, maar laat hij zich niet exclusief aan de zender verbinden.



Onlangs maakte SBS6 bekend de dansshow Dance Dance Dance over te nemen van RTL, maar het is nog niet bekend of Asporaat de show gaat presenteren. Welke programma's de komiek krijgt, maakt de zender in een later stadium bekend.