Jan wint Expeditie Robinson: 'Kan het nóg niet geloven'

De finale was voor het eerst te zien in de Ziggo Dome waar donderdagavond onder anderen Expeditieleden I Am Aisha, Corry Konings, Josylvio en Nienke Plas optraden.



"Ik kan het soms nóg niet geloven," jubelde Jan, die het geheim vijf maanden bij zich moest dragen. Half juli kwam hij terug uit de Filipijnen.



Alleen zijn ouders, vrouw Ineke, dochters Marlijn (26), Aniek (25) en zoon Wout (23) wisten ervan. "Het is fijn dat het nu bekend geworden is."



Onbekende Nederlander

Met Bronninkreef kreeg Expeditie Robinson dus wederom een winnaar uit het oosten. Zijn woonplaats Dijkerhoek ligt op een half uurtje van Oldenzaal, waar zijn voorganger - ook begonnen als onbekende - Carlos Platier vandaan komt.



En de winnaar dáárvoor, in 2016, was Bertie Steur, óók een boer. Moet je kortom voor Robinson dus boer zijn, redelijk onbekend of uit het oosten komen? "Je zou het bijna zeggen," reageert Bronninkreef lachend. "Maar als je dan toch iets gemeenschappelijks zoekt: we zijn alle drie vrij nuchter. We laten zich niet gauw de kop gek maken door omstandigheden of door andere mensen."