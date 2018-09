Jan Versteegh verhuist van BNNVara naar Talpa

Ook wordt gewerkt aan een nieuw dagelijks programma en gaat hij mogelijk online voor Talpa aan het werk.



"Na vijf mooie jaren bij BNNVara voelde het als het perfecte moment voor een volgende stap in mijn carrière," aldus Versteegh. "Talpa Network is een plek waar ontzettend veel gebeurt en John de Mol gaf mij, naast zijn volle vertrouwen, geweldige programma's om te mogen maken. Ik kan niet wachten om in januari aan dit grote avontuur te beginnen."



Bij BNNVara maakte Versteegh programma's als Spuiten en Slikken, Proefkonijnen, Jan de Belastingman en Trippers. Hij werkt nog tot het einde van het jaar bij de omroep. De presentator is onder meer nog te zien in Snobs en Sloebers en Rijk, dat donderdag van start gaat.



Multitalent

John de Mol noemt hem in een statement een "multitalent". "Of hij nou op straat loopt met een cameraploeg, in een studio een live programma presenteert of online actief is," aldus de Talpa-baas. Volgens hem past Versteegh perfect bij zijn televisiebedrijf.



BNNVara gunt Versteegh de overstap van harte. "Jan heeft bij BNNVARA heel veel vlieguren gemaakt," zegt mediadirecteur Robert Kievit. "Hij heeft zich hier sterk ontwikkeld als presentator, programmamaker en personality. Hoewel we graag nog meer programma's met hem gemaakt hadden, gunnen we hem dit nieuwe avontuur van harte."