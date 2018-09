Jan Versteegh ontdekte de 'goudvissentheorie'

Hoe meer space ik om me heen heb, hoe beter ik me kan ontwikkelen

Versteegh mocht ook in de Rolls Royce van Schaaij rijden, met de multimiljonair op de achterbank. Het gesprek kwam op huizen. Waarom Schaaij zijn enorme villa liever zou inruilen voor een huis dat twee keer groter was. Hij deed dit aan de hand van zijn 'goudvissentheorie'.



"Toen we arm waren en in een klein huis woonden, hadden we een goudvissenkom op de vensterbank. Toen we naar een boerderij met een vijver verhuisden, gooiden we de goudvis in de vijver. En die vis werd groter. Hoe groter de kom, hoe groter de goudvis. Dus hoe meer space ik om me heen heb, hoe beter ik me kan ontwikkelen."



Versteegh voelde vast aan dat hij met zijn voor duizend euro gekochte aandelenpakketje geen vermogend man wordt. Deze week werd bekend dat hij komend jaar overstapt van de publieke omroep naar Talpa van John de Mol, al jaren een van de rijkste mannen van Nederland.



