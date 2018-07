Jan Six: 'Ik brak door omdat ik mijn nek uitstak'

Jan Six belt om half tien, een halfuur voor we hebben afgesproken bij hem in de galerie. Hij is onderweg naar de supermarkt om ontbijt te halen; of ik ook iets wil, want hij vindt het vervelend voor mijn neus te eten als ik niets heb.



Op de begane grond in zijn kantoor op de Herengracht, om de hoek van de Leidsegracht, staat zijn ontbijt even later klaar voor hem, twee croissants en een glas jus d'orange.