Jan Mulder: 'Hockney geeft kleur aan ons leven'

Wat betekent kunst voor u?

"Ongeveer 87 procent van mijn dag staat in het teken van kunst, heb ik gemerkt. Het hangt en staat vol in mijn huis. Ik loop er graag door en kijk steeds weer naar dezelfde schilderijen en beeldjes. En als het geen kunst is (de stofzuiger, een vliegenmepper, een stuk zeep), maak ik het ervan. In gedachten, meestal."



Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

"Mijn ouders hadden een reproductie van Jean-Baptiste Corot in de kamer: Vrouw bij waterput. Inspireren deed het me niet. Iets 'van huis uit mee­gekregen', nee, ik denk het niet. Maar ergens ooit, zomaar op een dag, hield ik van olieverf, Joegoslavische zondagsschilders (Generalic), de ideeën van Jeroen Henneman en Wim T. Schippers, de kracht van Jan Cremer en, later, abstract werk tot en met Donald Judd."



Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

"Mijn 'informatie' haal ik uit beurzen en tentoonstellingen in galeries en musea, maar vooral ook uit recensies in de dagbladen."



Waar kijkt u het liefste naar kunst?

"Een beurs. Vanwege de afwisseling in het tentoongestelde, vele werk."



En waar koopt u dan: in een galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

"Galerie. Ik heb veel vrienden/kunstenaars. Zij exposeren/verkopen hun werk in een galerie. Ik naar de opening, natuurlijk. Je voelt je dan een beetje verplicht - en dat is goed, zowel voor de vriend/kunstenaar als de vriend/koper, die aan het ­uitgegeven bedrag een zeer gelukkig gevoel overhoudt. Kunst kopen moet je leren en het begint met durf; dan pas komen de smaak en de ­kennis."



Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

"Ik heb een partner, toegegeven. Soms staat zij in vuur en vlam voor een ding in een galerie, dan weer ik. Onze smaken lopen niet ver uit elkaar."