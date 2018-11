Jan Fabre geschrapt uit programma Stadsschouwburg

"In overleg met Troubleyn, de organisatie van Jan Fabre, is besloten An Evening With: Jan Fabre op 26 november 2018 voor nu niet door te laten gaan," vermeldt de website van de Stadsschouwburg.



Aanleiding voor het besluit is een open brief over grensoverschrijdend gedrag bij het dansgezelschap van Fabre. Deze open brief uit september is opgesteld door twintig (ex-)medewerkers en stagiairs van Troubleyn.



An Evening With... is een reeks waarvoor interessante kunstenaars worden uitgenodigd om te komen vertellen over hun werk. Fabre is theatermaker, choreograaf, beeldend kunstenaar en auteur. Hij zou in Amsterdam vertellen over zijn inspiratiebronnen.



Volgens de Theaterkrant waren honderd kaarten verkocht voor de avond. Deze mensen krijgen hun geld terug.



