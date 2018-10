Jack $hirak wint MTV EMA Best Dutch Act

De winnaar van de Best Dutch Act werd maandag bekendgemaakt tijdens een pre-party in Het Sieraad in West.



Jack $hirak zal Nederland zondag vertegenwoordigen tijdens de internationale awardshow in Bilbao in Spanje en maakt kans bekroond te worden tot MTV EMA Best Worldwide Act.



Jack $hirak versloeg de andere kanshebbers waren Bizzey, Maan, Naaz en Ronnie Flex. Fans konden de afgelopen weken stemmen op hun favoriete artiest. Jack $hirak, de artiestennaam van Julien Willemsen, maakte naam als muziekproducent en produceerde hits voor artiesten als Lil' Kleine, Boef en Ronnie Flex voordat hij in juli dit jaar zelf bovenaan de hitlijst stond met het nummer Miljonair.



Vorig jaar won Lil' Kleine de MTV EMA in de categorie Best Dutch Act, in 2016 was het Broederliefde. Kensington won de publieksprijs in de drie jaar daarvoor. Lil' Kleine won vorig jaar ook nog in de categorie Best Worldwide Act. Het was de eerste keer dat een Nederlandse artiest met deze prijs naar huis ging.



De MTV EMA's worden zondag 4 november uitgereikt in Bilbao in Spanje.