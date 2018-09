Jaap van Zweden beleeft debuut in New York

Het inauguratiegala 'Opening Gala: Meet Jaap' vond donderdag plaats in het Lincoln Center in New York en de Nederlandse chef-dirigent kreeg een groots applaus.



Op zijn welkomstgala dirigeerde hij niet alleen Ravel en Stravinsky, maar ook de wereldpremière van een compositie van de Amerikaanse Ashley Fure (36). Van Zweden (57) staat open voor vernieuwing. Later deze maand komt er nog meer jong talent uit de VS aan bod: Conrad Tao (24).



Louis Andriessen

In oktober geeft Van Zweden ook ruim baan aan een Nederlander die niet meer zo piep is: Louis Andriessen (79). Die schreef speciaal voor Van Zweden en het New York Phil het stuk Agamemnon, dat in New York in wereldpremière gaat tijdens het festival The Art of Andriessen.



Als chef-dirigent van het New York Phil treedt Van Zweden in de sporen van onder anderen Gustav Mahler, Arturo Toscanini, Leonard Bernstein en Willem Mengelberg. De komst van de Nederlander zal weinig New Yorkers zijn ontgaan: de stad hangt vol met posters met zijn foto en de tekst 'New York, meet Jaap'.



