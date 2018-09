Jaap Van Zweden begint bij New York Philharmonic

Het is pittig hoor, als het voor jou nog midden in de nacht is en je moet alweer repeteren

Over het gezelschap niks dan lof, volgens de Amsterdammer. "Het is een heel trots orkest, het is talent na talent en heeft een exceptionele, ongelofelijke power." Van Zweden is ook onder de indruk van de snelheid waarmee het Philharmonic nieuwe stukken kan spelen. "Dat zit in het DNA. Je kunt meteen op de details gaan zitten, gaan finetunen, gaan schaven."



Van Zweden zal veertien weken per jaar bij het orkest zijn en er ook vier tot vijf weken per jaar mee reizen. Dat is naast zijn chef-dirigentschap in HongKong en zijn directies bij andere orkesten, zoals het Concertgebouworkest.



"Het is pittig hoor, als het voor jou nog midden in de nacht is en je moet alweer repeteren." En dat met vrouw, kinderen en nu ook twee kleinzoons: "Daar zijn we heel trots mee! Ja, we doen dit nog een paar jaar en dan gaan we ons toch eens meer richten op het opaschap!"



Maar voorlopig kijkt hij muzikaal vooruit, met oog voor vernieuwing. Op zijn welkomstgala donderdag dirigeert hij niet alleen Ravel en Stravinsky, maar ook de wereldpremière van een compositie van de Amerikaanse Ashley Fure (36).



