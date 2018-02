Ja ja, het gebaar was omdat de sponsor hem altijd 'dikke' noemde

Terwijl half Nederland op Twitter de grap maakte dat de baby vast een ijshockeyer zou worden, ontkende Kramer heftig

De zondag begon ook feestelijk, toen Sven Kramer op de 5000 meter zijn vierde gouden olympische medaille binnenhaalde.



Omdat hij vervolgens een bollebuikgebaar maakte naar zijn op de tribune aanwezige hockeyvriendin Naomi van As vroeg NOS-reporter Bert Maalderink om opheldering. Was Naomi soms zwanger?



Terwijl half Nederland op Twitter de grap maakte dat de baby vast een ijshockeyer zou worden, ontkende Kramer heftig: welnee, het gebaar was bedoeld als grapje naar de sponsor die hem altijd 'dikke' noemde. Ja, ja.



En zo wordt alles dat op ijs en sneeuw gebeurt ineens meteen nieuws deze weken - en dat is precies lang genoeg.



Zelfs Zondag met Lubach kon niet om de Winterspelen heen: Arjen Lubach begon met een compilatie van NOS-verslaggevers die het erg koud vonden in Zuid-Korea.



Jammer genoeg ontbrak daarin Jeroen Stekelenburg, die zondagochtend klagerig 'in een soort tochtgat' op de medaille-uitreiking stond te wachten, met een grijze muts op. Gerri Eickhof had het hem niet verbeterd.



