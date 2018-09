Ivo van Hove regisseert Gillian Anderson

Het gaat om een theaterbewerking van de gelijknamige film uit 1950, waarbij Bette Davis de rol van Margot Channing vertolkt.



Anderson is bij een breed publiek vooral bekend als agente Dr. Dana Scully uit de serie The X-Files. Ze speelde bovendien in films als The Last King of Scotland en in de BBC-bewerking van Charles Dickens' Great Expectations.



Ook op het toneel verdiende ze al haar sporen: zo speelde ze in Londen onder meer Blanche in A Streetcar Named Desire van Tennessee Williams.



All about Eve gaat op 12 februari op West End in première.



