Ivo van Hove regisseert Freud-script Sartre

Doordat Huston en Sartre destijds bonje kregen, is het script over de neuroloog en grondlegger van de psychoanalyse altijd in een la blijven liggen.



Internationaal Theater Amsterdam (ITA) brengt de oerpremière van Freud op 22 september in Amsterdam, in een regie van Ivo van Hove. ITA zegt als eerste de rechten op de tekst te hebben verworven en gaat het werk uitvoeren in samenwerking met Het Toneelhuis in Antwerpen.



Psychoanalyse

De acteurs van ITA krijgen gezelschap van collega's van de groep FC Bergman. FC Bergman maakt ook de bewerking.



De voorstelling laat zien hoe Sigmund Freud geleidelijk tot zijn revolutionaire psychoanalyse kwam, ook door zelfonderzoek, en hoe hij met zijn patiënten werkte. "Freuds onderzoek naar de mens ontstond vanuit een hoge persoonlijke nood. Hij werpt zichzelf in de weegschaal met alles wat hij heeft. Niet alleen zijn overtuigingen maar ook zijn twijfels, niet alleen zijn verstand maar ook zijn hart," aldus Van Hove.