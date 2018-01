Ivo van Hove 19de op prestigieuze Britse theaterlijst

De lijst wordt jaarlijks opgesteld door het Britse tijdschrift The Stage. De Vlaamse Van Hove bracht de afgelopen jaren een aantal producties van Toneelgroep Amsterdam naar Londen, zoals Obsession met Halina Reijn en Jude Law.



The Stage roemt hem vanwege zijn manier van werken, die volgens het blad vergelijkbaar is met die van een filmmaker.



Daarnaast is The Stage erg positief over zijn zes uur durende Romeinse tragedies, die ook in Londen werden uitgevoerd.



