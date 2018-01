Ivens bij Jinek: 'We staan stil bij wat wél kan met Sam'

Wethouder Laurens Ivens en en zijn vrouw Dessi vertelden donderdag bij Jinek over het blog waarin zij schrijven over het korte leven van hun pasgeboren zoon Sam. Op 24 september 2017 werd Sam geboren met de zeldzame bindweefselaandoening neonatale Marfan. Hij wordt waarschijnlijk niet ouder dan twee jaar.



Al weten ze dat Sam het blog waarschijnlijk nooit zelf zal kunnen lezen, zijn ouders willen zo veel mogelijk herinneringen maken met hem in de korte tijd die ze met hem hebben. Simpele dingen, zoals een keer bij papa langs op het werk, zegt Dessi. "We wilden iets positiefs doen. In plaats van te lang nadenken over wat we niet kunnen doen met onze zoon, willen we juist kijken naar wat we wél kunnen doen."



Kijk hierboven de aflevering van Jinek terug. Het interview over 'Lieve Sam' begint bij 20:00.



