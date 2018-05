Israël dient klacht in over parodie Sanne Wallis de Vries

Aan het einde van de show was er een satirisch lied op de melodie van het nummer Toy, waarmee de Israëlische zangeres Netta op 13 mei het Eurovisiesongfestival won. Het programma was zaterdag te zien op NPO 1.



Een woordvoerder van BNNVara bevestigt de ontvangst van de klacht van de Israëlische ambassade.



"In Sanne Wallis de show worden gebeurtenissen van de afgelopen week op satirische wijze besproken. De afgelopen week viel het winnende lied van het songfestival van Israël toevallig samen met het oplaaiende conflict in de Gazastrook. De parodie stelt het beleid van Israël ter discussie en is nadrukkelijk geen aanklacht tegen de Joodse gemeenschap," reageert de omroep in een verklaring.



In de parodie ging het onder meer over de Al-Aqsamoskee en het schieten met 'buk-rakketten' naar Palestijnen.



Cidi

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), een organisatie van de Joodse gemeenschap in Nederland, verpakte zijn kritiek in een kritische tweet om de hele tekst puntsgewijs van commentaar te voorzien.