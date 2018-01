Isa Hoes' Toen Ik Je Zag wordt verfilmd

Toen Ik Je Zag, dat in 2013 verscheen, gaat over Hoes' leven met haar geliefde Antonie Kamerling, die op 6 oktober 2010 een einde aan zijn leven maakte.



Het is een verhaal over twee mensen die zielsveel van elkaar hielden, maar brengt tegelijkertijd een ingrijpende boodschap over leven met een echtgenoot die lijdt aan depressie. Van het boek zijn meer dan 250.000 exemplaren verkocht.



Hoes is zelf nauw betrokken bij de ontwikkeling, maar schrijft niet mee. "Ik vind het natuurlijk heel spannend, maar ik heb alle vertrouwen in het team dat het gaat doen", zegt ze. "Ben begrijpt wat ik heb geschreven en ook wat ik tussen de regels door bedoelde. De gesprekken die we hebben en de keuzes die hij tot nu toe maakt, stellen mij gerust."



Hart onder de riem

Toen Ik Je Zag wordt Verbongs eerste Nederlandse film in 22 jaar. De laatste decennia is hij vooral actief in Duitsland. "De film die mij voor ogen staat wil recht doen aan iedereen die aan zo'n vreselijke ziekte lijdt, maar zal daarnaast ook iedereen die met een depressieve partner leeft een hart onder de riem steken", aldus de filmmaker.



Verbong maakte in het verleden onder meer Het Meisje Met Het Rode Haar, De Flat en Charlotte Sophie Bentinck.



