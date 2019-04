Heeft Nederland sinds zondagavond een eigen Borgen? Of is met Morten de polderversie van House of Cards geboren?



In elk geval is de nieuwe politieke serie over de opkomende politicus Morten Mathijsen een stuk minder braaf en feitelijk dan De Fractie uit 2015. Die serie, door Femke Halsema van details uit Den Haag voorzien, leek de - ietwat saaie - werkelijkheid zo dicht te benaderen dat de kijker er niet verliefd op werd.



Morten is meer dan parlementaire fictie, het is een thriller van het zuiverste water. Een serie die in zijn eerste aflevering al zoveel suspense opriep, dat Lips op de bank al bij de openingsscène door z'n vingers naar het beeldscherm tuurde.



Hij was een aantal jaren terug heimelijk verliefd op Birgitte Nyborg, de eerste vrouwelijke Deense minister-president in Borgen. Van het politieke spel maakte de Deense omroep DR prachtig en nagelbijtend spannend én invoelbaar drama.