Is het een ramp? Nee, een zwemmer

Nee, er was geen oorlog, geen aanslag, geen brug ingestort en toch werden in het achtuurjournaal acht minuten ingeruimd

Online was de geweldige krachtsinspanning van Van der Weijden dagenlang live te volgen bij de NOS. We kwamen aan de weet dat hij halve bananen afwisselde met zijn lievelingseten: pizza fungi. En we zagen hoe hij languit door een sluis werd getakeld.



Gisterochtend meldde Teletekst: 'Van der Weijden bereikt Franeker'. Later: 'Van der Weijden nadert Bartlehiem'. Toen hij door de dokter uit het water werd gehaald, kwamen de blokletters van stal die de NOS normaal alleen tevoorschijn haalt bij wereldschokkend nieuws. Martijn Bink was ter plekke en sprak omstanders die de zwemmer meteen uitriepen tot sportman van de eeuw.



Daar kon Lips zich best in vinden, maar thuis begonnen we ons ook te ergeren aan de Elfstedenkoorts die om zich heen greep op de journaalredactie. Nee, er was geen oorlog, geen aanslag, geen brug ingestort en toch werden in het achtuurjournaal acht minuten ingeruimd.



Toen vorige week bij Genua de snelweg uit de lucht viel - 43 doden - sloeg het journaal daar maar vijf minuten aan stuk.



