Internetpionier Marleen Stikker derde Zomergast

Dat maakte Abbring woensdag bekend. Deze week onthult zij iedere dag een nieuwe zomergast. Stikker is zondag 12 augustus op NPO 2 te zien in de derde aflevering.



Als internetpionier wordt Stikker gerekend tot de voorhoede van nieuwe media en probeert ze de achterkant van technologie te tonen. Ze richtte in 1993 De Digitale Stad op, de eerste Nederlandse publieke internetprovider die iedereen gratis toegang geeft tot het web.



Een jaar later startte ze met Waag Society, een onderzoeksinstituut voor kunst, technologie en samenleving. In de 23 jaar dat ze directeur is, groeide de organisatie uit tot een kweekplaats van cultureel onderzoek en technologische vernieuwing.



Over de beelden die ze voor Zomergasten heeft gekozen, zegt Stikker: "Ik heb fragmenten gezocht over onze bijzondere relatie tot technologie. De schijnbaar onbegrensde mogelijkheden met technologie als oplossing voor alle mogelijke problemen."



"Maar ook de angst voor vervreemding en het 'black box' effect: Wat gebeurt er achter de schermen? Wie heeft de macht over technologie?"



De eerder aangekondigde zomergasten van komend seizoen zijn actrice Romana Vrede en voetbalcoach Louis van Gaal.