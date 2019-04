Vorig jaar september opperde Lips dat Stefano Keizers - voordien alleen bekend van zijn opvallende verschijningen in De Slimste Mens - hoognodig een eigen programma moest krijgen. Keizers had toen een reeks bizarre programma's gepitcht bij DWDD.



Dat heeft Lips geweten: in februari kwam Keizers met het absurdistische wetenschapsprogramma Experimensen en nu zit hij ook in het humoristische nieuwsprogramma Van de Week. Dat is een minder leuke variant op Dit Was het Nieuws, met Jennifer Hoffman in plaats van Harm Edens en nadruk op 'de socials', zoals de sociale media tegenwoordig worden genoemd.



Tussendoor deed Keizers ook nog bij Pauw of hij flauwviel om zijn nieuwe theaterprogramma Sorry Baby te promoten. Kortom, ineens is Stefano Keizers nog vaker op tv dan Peter R. De Vries tijdens het talkshowseizoen.