Incident of terroristische aanslag: de worsteling met woorden

De termen waarin autoriteiten spreken over wat er maandagochtend in de tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht gebeurde, lopen uiteen. De politie Utrecht en het Openbaar Ministerie houden vast aan de term 'schietincident', terwijl ­premier Mark Rutte het van meet af aan had over 'aanslag'. In zijn eerste schriftelijke reactie voegde hij daar aan toe: "Een daad van terreur is een aanval op onze beschaving."



Tussen 'incident' en 'daad van terreur' gaapt nogal een gat.