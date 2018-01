In Three Billboards wordt iedere nuance voorgekauwd

Als ze een torretje ondersteboven in de vensterbank ziet liggen, zet Mildred Hayes (Frances McDormand) het beestje voorzichtig weer op zijn pootjes. Het is duidelijk wat we daaruit moeten afleiden: Mildred is een vrouw die niet tegen leed of onrecht kan.



Tegelijkertijd ziet ze in dat mensen feilbaar zijn. Zo doet haar ex het met een dom wicht van 19. Daar is Mildred niet blij mee, maar haar gevoel van eigenwaarde lijdt er nauwelijks onder.