In The Disaster Artist is een glansrol weggelegd voor de slechtste film ooit

Wat is de slechtste film waarin hij zelf ooit heeft gespeeld? James Franco toont zijn vermaarde grijns, denkt lang na over het antwoord en constateert dan diplomatiek: "Misschien is het maar beter dat ik niets zeg. Ik zou bepaalde mensen kunnen kwetsen. Geloof mij maar, er zijn meerdere titels die hiervoor in aanmerking komen. Vooruit dan maar, laat ik een film van mezelf noemen: Fool's Gold, die heb ik in 2005 geregisseerd. Er zat zelfs eigen geld in, maar ik had geen benul waarmee ik bezig was."



Met 146 vertolkingen in films en televisie­series op zijn naam heeft de 39-jarige Franco de afgelopen decennia niet bepaald stilgezeten. Hij noemt zichzelf in interviews geregeld een workaholic.



De acteur, bekend uit 127 Hours, Eat Pray Love en drie films over Spider-Man, is daarvoor zelfs in therapie geweest. Want behalve acteren heeft hij zich ook als regisseur, schilder, dichter en schrijver gemanifesteerd. Zijn bewijsdrang lijkt niet te beteugelen.



"Daarom herkende ik mijn karakter wel enigszins in dat van Tommy Wiseau," zegt Franco in Londen, waar hij met zijn broer en tegenspeler Dave (bekend uit de doktersserie Scrubs) over zijn film The Disaster Artist praat.



"Tommy wil iets bereiken dat duizenden anderen voor hem en na hem ook willen: een carrière in Hollywood. Hij heeft het vereiste talent niet, maar dat deert hem niet. Hij laat zich niet van de wijs brengen. Daar heb ik veel respect voor."



Mysterieus

Wiseau is een van de mysterieuste figuren die ooit in Hollywood heeft rondgelopen. Hij ziet er met zijn lange donkere haren en lederen outfit uit als een overjarige kruising tussen Alice ­Cooper en Jim Morrison. De poster van de zanger van The Doors hangt bij hem zelfs aan de muur.



Van zijn afkomst weet niemand het fijne. Gezien zijn vette accent en typische woordkeus komt hij vermoedelijk uit Polen. Zijn leeftijd is een goed bewaard geheim, maar dat hij ouder is dan hij zich voordoet, staat vast.