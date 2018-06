In Survival of the Fittest worden vooral veel nagels gevijld

Het maakt niet uit hoe warm het buiten is, op RTL5 zijn altijd vrouwen in bikini te zien. Is het niet in een zelfgebouwde hut in Expeditie Robinson dan wel in een luxe villa in Tempta­tion Island.



Vorige week werd op de bikinizender de laatste aflevering van het landerige datingprogramma Love Island uitgezonden, dat vanaf deze week direct is opgevolgd door Survival of the Fittest.



Het Britse programma, waarin zes vrouwen het tegen zes mannen moeten opnemen, speelt zich af op de Afrikaanse savanne. Weinig water daar, maar toch waren er direct weer bikini's.



Lips had zich op basis van de titel verheugd op een programma waarin deelnemers kilometers in de verzengende hitte zouden moeten rennen op blote voeten, 's nachts zouden wildkamperen rond een zelfgebouwd vuur om de wilde beesten op afstand te houden en hun eigen waterput zouden moeten graven.