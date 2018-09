In Snobs & Sloebers leek arm blijven ineens wel een keuze

Zijn rijke mensen gierig, en is arm zijn een keuze? Volgens de vooroordelen van de jongeren die meedoen aan het BNNVara-programma Snobs & Sloebers wel.



Door zes jongeren met financiële problemen aan zes jongeren met een dikke portemonnee te koppelen, wil het programma dit soort vooroordelen bestrijden. Om het vuurtje op te stoken wonen ze samen in een villa en strijden ze om een eindprijs van 20.000 euro.



Het is nogal een kloof: opgroeien in een woonwagenkamp en mantelzorger voor je gehandicapte oma zijn, of geboren worden met een Porsche onder je kont en nog nooit hebben hoeven werken.



Lips verwachtte jaloezie en ruzie, vaste prik als je tien modellen bij elkaar zet in een villa, maar er was na drie dagen onderling eerder verbazing dan afgunst.



Dat er een wereld van verschil is, blijkt niet bij het uitvoeren van de opdrachten, maar bij het boodschappen doen. Rijk gooit zonder omkijken alles in de kar, arm vergelijkt de prijzen van bolletjes knoflook met elkaar.



Celine tegen Marnix: "Je moet in de onderste schappen kijken, daar staan de goedkope producten." Marnix, eind twintig: "Echt? Dat wist ik niet."