In de ban van de burentwist: niet groots, wel meeslepend

In Lelystad, uitgerekend in de straat waar Visser zich als publiekeomroepman ooit heeft gebogen over wat in de overlevering 'de vete over de koude pannenkoek' is gaan heten - liepen de emoties zo hoog op dat doodsbedreigingen over en weer vlogen.



"Ik zou haar van kant willen maken," sprak Fred over zijn buurvrouw Annie. Hij toonde ter illustratie een klauwhamer die ervoor kon dienen de 86-jarige 'de oogkassen uit te rossen'.



Onbegrijpelijk was het dat presentator Viktor Brand en rechter Visser de zaak voor de camera's zo lieten escaleren.



Reid deed het dinsdagavond in een ­potentieel even explosieve affaire wat dat betreft beter. Een vrouw die klaagde over luidruchtig slaapkamergedrag van haar buurvrouw bleek al snel een notoire onruststoker. Reid sprak haar vermanend toe, maar veroordeelde vervolgens beide dames tot het plaatsen van een afscheiding op het balkon. Dat was zijn uitspraak en zei Lips hem na: "Zo zit het."



