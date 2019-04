In de auto door oneindig laagland met zeilmeisje Laura

Het was nogal een klap toen volslagen onbekenden online zeiden te hopen dat haar boot zou zinken

Laura vond alle aandacht maar niks. Het was nogal een klap toen volslagen onbekenden online zeiden te hopen dat haar boot zou zinken. De altijd olijke Art probeerde intussen het ijs te breken met de mededeling dat hijzelf soms al knikkende knieën heeft als hij alleen in de auto zit.



Dat werd nog een slagje zieliger dan het al klonk toen bleek dat alleen in de auto zitten precies de vorm was die voor zijn programma was gekozen: Art in een auto op een dijk, Art in een auto langs een poldervaart, Art in een auto door oneindig laagland. Lips vermoedde maar dat het moest verbeelden hoe wij in Nederland opkijken van mensen die hun hoofd boven het maaiveld steken.



Vorige week had Art ook al een mooi voorbeeld: Edwin de Roy van Zuydewijn. Tegenwoordig bestaat zijn bezit uit niet veel meer dan twee paar sokken, zo bleek toen hij terugblikte op zijn huwelijk met prinses Margarita.



Hij foeterde op Prins Bernhard als 'die oude nazi'. Maar niet voordat hij met Art achter het stuur door oneindig laagland was gereden.



