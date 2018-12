In Dat zijn geen grappen! viel weinig te lachen

Dat zijn geen grappen! was een goedgekozen titel voor de documentaire van PowNed. Want hoewel er veel cabaretiers aan meewerkten, viel er weinig te lachen. Het ging dan ook om de serieuze kant van humor: hoe ver kun je nog gaan?



De meeste cabaretiers en opiniemakers - én Gerard Joling - waren het eens: mensen voelen zich te snel gekwetst.



De pisnicht van Youp van 't Hek kwam voorbij, Johan Derksen over homo's.



Guido Weijers was het stelligst in zijn uitspraken.



"Dat iets een smakeloze grap is, wil niet zeggen dat je het niet kan zeggen. Iedereen moet alle grappen mogen maken."



Maar niet iedereen durft dat meer. Derksen, Van 't Hek en Herman Brusselmans zeiden geen grappen meer te maken over de islam. Van 't Hek: "Ik heb geen zin in dat mes, dus ik let op mijn woorden."



Brusselmans: "Islam is een no go, ik ga niet voor één grap mijn hoofd eraf laten schieten."