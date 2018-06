In Argentinië een vallende ster, bij First Dates Hotel helaas niet

Met twee WK-wedstrijden tegelijk koos Lips voor Nigeria-Argentinië. Op de valreep plaatste Argentinië zich voor de volgende ronde. Elke voetbalwedstrijd heeft zijn helden, maar na het fluitsignaal bleek niet Lionel Messi maar Diego Maradona het meest besproken te worden.



De voetballegende leefde zich uit op de tribune, zo werd handenwrijvend herhaald, en hij leek nogal onder invloed. Toen Lips zag hoe hij door twee man moest worden afgevoerd omdat hij niet meer op zijn benen kon staan, was zijn liefde voor voetbal even over. Sommige sterren horen niet te vallen.



Dan maar echte liefde, of l'amour. Op BNNVara werd de eerste aflevering van First Dates Hotel uitgezonden. Een spin-off van het Britse datingprogramma First Dates.



Dit keer zaten de singles in zonnig Zuid-Frankrijk, waar vaste gastheer Fred ze ontving in een hotel. Na een etentje moesten ze beslissen of ze elkaar nog een dag wilden zien.