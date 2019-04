Iftar na show Nasrdin Dchar in theater De Meervaart

Een Iftar is een maaltijd die door moslims gezamenlijk gedeeld wordt tijdens de Ramadan, direct na zonsondergang.



Naast De Meervaart, doen ook de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, het Stadstheater in Zoetermeer en het Chassé Theater in Breda in elk geval mee. Met andere theaters waar Dchar tijdens de Ramadan speelt, wordt nog overlegd.



Dchar neemt het initiatief voor de Iftar om te verbroederen. De acteur biedt alle aanwezigen de kans om na de voorstelling gezamenlijk te eten. "Gelovig of ongelovig, iedereen mag aanschuiven," stelt hij. "Ik ben ook echt trots dat ik in een land leef waar dit kan. Dit is rijkdom: leren van elkaars cultuur. Openstaan voor elkaar, praten met elkaar. En eten met elkaar. Dit is Nederland op z'n best."



Huwelijk

De acteur tourt nog tot en met 2 juni met JA door heel het land. In het veelgeprezen stuk reflecteert de acteur op zijn relatie met zijn vrouw. Tussen de avond dat zij elkaar ontmoetten en dat ze trouwden, zat vijftien jaar. Waarom heeft het zo lang geduurd als hij bij de eerste kennismaking al weet dat zij de ware is?



Tijdens de laatste voorstelling, in theater De Kleine Komedie in Amsterdam, sluit Dchar op het podium een huwelijk. Hij wordt hiervoor beëdigd als buitengewoon ambtenaar.



