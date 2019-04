Huilend terug naar de jaren negentig met Paul de Leeuw

De Leeuw schreeuwt weer, nu tussen de reclameblokken door. Paul de Leeuw is naar RTL 4 vertrokken om als vanouds voorop te gaan in het zaterdagavondamusement. Lekker hoor. Paul pakt uit is vrolijk, luchtig en positief. Dat we elk kwartier even boodschappen gingen doen, voelde niet eens als een hinderlijke onderbreking.



Lips kreeg er wel een groot Omroep Maxgevoel van. Want meteen daarna begon het tiende seizoen van imitatieshow De tv kantine. De RTL 4-avond was begonnen met de comeback van Kees & Co (uit 1997!). Kees (Simone Kleinsma) wordt oma, zo bleek uit de eerste aflevering in dertien jaar. Van Kees & Co en Paul de Leeuw tot imitaties (à la Kopspijkers), het was allemaal so nineties.