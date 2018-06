Huilend in een elektrische rolstoel naar de hospice

Peter van den Bosch, eigenaar van speelgoed­winkel Peter's Pakhuis in Zeist, is een opgetogen vent en vader van drie, die flauwe grapjes maakt en graag kaartspelletjes speelt met zijn klanten. Na een tijdje last te hebben van vage trillinkjes in zijn handen hebben de artsen binnen no-time een diagnose: ALS.



In documentaire Uitgespeeld, op NPO 2, wordt hij in de laatste drie jaar van zijn leven gevolgd. Geen lichte kost. De spierziekte levert tal van pijnlijke, onontkoombare situaties op.



Zo shopt Peter voor een soort knijper met een lepel eraan, een hulpstuk dat hij op zijn hand kan klippen zodat hij nog zelf kan eten als zijn vingers het niet meer doen. Hij past een kraag voor als zijn nekspieren het af ­laten weten, en maakt een testritje in zijn elektrische rolstoel. Onder het motto #yolo koopt hij gelukkig ook nog iets leuks: een golden retrieverpup.