Hufterproef is wederom een ongemakkelijke zit

Waar zondag bij het programma van Ruben Terlou bleek dat het goed is dat programma's een tweede seizoen krijgen, lag dat bij het programma Hufterproef wat anders.



In de zomer van 2015 waren ze in de montagekamer wat slordig te werk gegaan, waardoor een vrouw die eigenlijk heel hufterproof had gereageerd was neergezet als hufter. En nadat - wat aan de late kant - ­excuses waren gemaakt door de EO, had al snel niemand het er meer over.



Hoewel voor de in scène gezette situaties anders dan in het eerste seizoen geput is uit de actualiteit - geweld tegen ambulancepersoneel en de toename van racistische incidenten - is het wederom een ongemakkelijke zit.



"Ben je verdwaald?" vraagt de racistische kapster aan het meisje met hoofddoek. "Dat is toch zonde van mijn werk, straks doe je je hoofddoekje weer op."



"Ik ben over een uurtje weer terug, ze valt zo wel in slaap." Aldus de vrouw die haar krijsende baby in de auto achterlaat om haar nageltjes te laten vijlen.